거창교육지원청, 정진용 교육장 탈(脫) 플라스틱 캠페인 ‘고고 챌린지’동참

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창교육지원청 정진용 교육장은 지난 8일 생활 속 플라스틱 줄이기 릴레이 캠페인 탈(脫) 플라스틱‘고고 챌린지’에 동참했다.

1월 환경부에서 시작된 ‘고고 챌린지’는 생활 속에서 플라스틱을 줄이기 위해 하지 말아야 할 실천 1가지와 해야 할 실천 1가지를 다짐하고, 다음 주자를 추천하는 릴레이 캠페인이다.

표주숙 거창군의회 의원의 지명을 받아 이번 챌린지에 참여한 정 교육장은 “무분별한 일회용품 사용으로 인한 환경오염은 더 외면할 수 없는 사회적 문제가 되었다”며 “앞으로 살아갈 미래세대를 위해 지금부터 생활 속에서 일회용품 사용을 줄이는 일에 모두가 적극적으로 동참했으면 좋겠다”고 말했다.

한편 정 교육장은 다음 캠페인 주자로 거창초등학교 신정희 교장과 거창여자중학교 문삼종 교장을 지명했다.

