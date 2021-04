KF-21 개발진 20명 호명한 文대통령 "대한민국 미래에 큰 힘"(종합)

세계 8번째로 초음속 전투기 개발국 다가서…"자주국방의 새로운 시대, 역사적인 이정표"

[아시아경제 류정민 기자] "저는 오늘 우리의 자부심이 되어준 ‘KF-21’ 개발에 특별한 공로를 세운 스무 명의 공로자를 국민들께 소개하고자 한다."

9일 오후 경남 사천 한국항공우주산업(한국항공) 생산공장에서 열린 KF-21 시제 1호기 출고식에 참석한 문재인 대통령은 설계와 개발에 참여한 20명의 공로자를 일일이 소개했다.

문 대통령은 "오늘 역사적인 ‘KF-21’ 시제기 출고를 이끈 스무 명의 개발진에게 다시 한번 힘찬 박수를 부탁드린다"면서 "지난 20년, 개발진들의 한결같은 헌신이 없었다면 우리는 오늘 ‘KF-21’을 만나지 못했을 것이다. ‘KF-21’이 만들어준 자신감과 자부심은 대한민국이 더 나은 미래로 나아가는 길에 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.

문 대통령이 고무된 표정을 감추지 않은 것은 우리가 독자 개발한 한국형 차세대 전투기인 KF-21 시제기의 상징성 때문이다. 이번 행사에는 정부, 국회, 군 주요 인사, 주한 외교사절단, 항공 관련 기업인, 근로자, 학생, 지역주민, 관련 공공기관 등과 프라보워 수비안토 인도네시아 국방장관을 비롯한 인도네시아 대표단 등 주요 인사 250여명이 참석했다.

한국항공 고정익 조립동에서 처음으로 모습을 드러낸 시제기는 설계부터 생산에 이르기까지 우리 기술진 주도로 개발한 전투기다. 이번 시제 1호기 출고는 고정익 항공기로는 2001년 고등훈련기 T-50 시제 1호기 출고 이후 20년 만에 이룬 성과다.

향후 최종 시험이 완료되면 대한민국은 세계에서 8번째로 첨단 초음속 전투기를 개발한 국가가 된다. 시제기 설계부터 생산까지 전 과정은 우리 기술진이 주도했다.

청와대는 "타국의 4.5세대 전투기 탑재장비 성능에 필적하는 능동전자주사 레이더(AESA), 탐색추적장치(IRST), 표적추적장비(EO TGP), 전자전 장비(EW Suite) 등 4대 항공전자장비와 기타 핵심장비들을 국산화했다"면서 "현재 719개 국내업체가 참여해 주요구성품 100품목 중 69품목에 대한 국산화에 힘쓰고 있다"고 설명했다.

청와대는 "이번 출고는 대한민국 임시정부로부터 이어져 온 '우리 손으로 만든 비행기‘에 대한 숙원 달성이자, 2000년대부터 정부가 본격 추진해 온 항공·우주 분야에서 국가 경쟁력 강화라는 목표를 향한 커다란 도약으로 평가된다"고 덧붙였다.

정부는 ▲독자적 감시·정찰 능력 ▲전자전 능력 ▲방공 능력 강화 ▲유도무기 전력 강화 ▲독자적 위성항법체계, 우주전 능력 확보 등을 통해 미래전장을 주도하는 항공우주력 건설에 역점을 둘 계획이다.

문 대통령은 기념사를 통해 "우리도 우리 손으로 만든 첨단 초음속 전투기를 갖게 됐다. 세계 여덟 번째 쾌거"라면서 "자주국방의 새로운 시대가 열렸다"고 말했다.

문 대통령은 "특히 대한민국의 저력을 믿고 공동개발의 파트너가 되어주신 인도네시아 정부에 감사드린다"면서 "개발이 완료되고 양국이 양산체제를 갖추어 제3국 시장에 공동진출할 때까지 우리는 함께 할 것"이라고 다짐했다.

문 대통령은 "‘KF-21’이라는 이름에는 21세기의 우리 하늘을 우리가 지킨다는 의지가 담겼다"면서 "국산 전투기가 갖는 장점은 이루 말할 수 없다. 우리가 필요한 시점에 언제든 제작해서 실전에 투입할 수 있다"고 설명했다.

문 대통령은 "한국형 첨단전투기의 개발 성공은 자주 국방력 강화뿐 아니라 경제적으로도 엄청난 효과를 가져온다"면서 "본격적인 양산에 들어가면 10만 개의 일자리가 추가로 생기고, 5조9000억 원에 달하는 부가가치가 창출될 것"이라고 기대했다.

