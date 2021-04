가정의 달 눈앞…카카오페이, '송금 봉투' 3종 첫 선

[아시아경제 성기호 기자] 카카오페이가 봄맞이 ‘송금 봉투’ 3종을 새롭게 추가하며 사용자들을 위한 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.

카카오페이는 결혼식, 어버이날 등 행사가 많은 봄 시즌을 맞아 ‘봄인가봄’, ‘결혼축하해(축의금)’, ‘사랑해요(어버이날)’ 송금 봉투 3종을 다음달 16일까지 제공한다.

특히, ‘결혼축하해’ 송금 봉투는 코로나19가 확산되었던 작년 한 해동안 ‘축결혼’ 송금 봉투 이용률이 전년보다 39.4% 증가했다는 점을 고려해 카카오프렌즈 죠르디 캐릭터를 담아 새롭게 디자인했다. 각 봉투를 받았을 때 나오는 효과도 달리했다. ‘봄인가봄’은 벚꽃, ‘결혼축하해(축의금)’는 하트, ‘사랑해요(어버이날)’는 카네이션이 날리는 효과가 나타난다.

신규 봉투 3종 추가와 함께 다양한 이벤트를 진행해 사용자 혜택을 높인다. 먼저, 카카오페이 송금 봉투로 지인에게 송금한 사용자 중 추첨을 통해 보낸 금액만큼 페이백 혜택을 제공한다. 페이백 이벤트 페이지에서 ‘응모하기’ 버튼을 누르고, 원하는 송금 봉투에 담아 친구에게 송금하면 이벤트에 참여할 수 있다. 10개 송금 봉투별로 1명씩 총 10명을 추첨, 송금 봉투 이용률이 높을수록 당첨 확률이 올라간다.

인스타그램 인증을 통해 카카오페이머니 10만원을 받을 수 있는 이벤트도 진행된다. 카카오페이는 ‘송금 봉투’ 사용 인증샷을 인스타그램에 업로드 한 사용자 중 20명을 선정해 카카오페이머니 10만원을 지급한다. 게시물에 카카오페이 공식 인스타그램 계정을 태그해야 하며, ‘#카카오페이’, ‘#카카오페이송금봉투’ 해시태그를 필수로 포함해야 이벤트 참여가 완료된다.

두 가지 이벤트 모두 카카오페이가 제공하는 모든 송금 봉투 중 어떤 것을 선택해도 참여할 수 있으며, 송금 금액도 자유롭다. 이벤트는 다음달 16일까지 진행되며, 당첨자는 25일 개별 안내된다.

카카오페이는 “행사가 많은 봄에 카카오페이로 마음을 전하고 혜택도 받을 수 있도록 새로운 송금 봉투와 함께 다양한 이벤트를 준비했다”며, “사용자들에게 더 많은 즐거움과 혜택을 드릴 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

