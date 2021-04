코오롱FnC '엠퀴리', 탄력·보습 강화한 프리미엄 브랜드로 새단장

[아시아경제 이승진 기자] 코오롱인더스트리FnC부문이 화장품 브랜드 ‘엠퀴리(M_CURIE)’를 오는 12일 새롭게 선보인다. 지난 2019년 첫 브랜드 론칭 때와 달리 30~40대를 대상으로 노화 방지 기능을 강화해 ‘프리미엄 안티에이징 스킨케어 브랜드’로 선보인다는 계획이다.

이를 위해 엠퀴리는 피부 탄력을 관리해주는 세포 성장 인자 'EGF'를 피부 속까지 전달하는 역할을 하는 'MTD-EGF' 기술을 전 제품에 적용한 '코어 파워 라인'을 새롭게 선보인다. 이번에 새롭게 출시하는 제품은 '코어 파워 세럼', '코어 파워 크림', 코어 파워 시트 마스크' 등으로 모든 제품은 피부 치밀도 및 안전성 테스트를 완료했다.

엠퀴리는 앞으로 MTD 기술을 통해 다양한 피부 개선 성분을 적용한 상품을 순차적으로 선보일 예정이다. 공식 론칭에 앞서 9일부터 공식 온라인몰인 코오롱몰에서는 신제품이 선 공개된다. 또 엠퀴리 기존 고객을 대상으로 세럼 구매 시 세럼, 크림, 마스크 3종 미니어처를 증정하는 프로모션도 진행된다.

최수오 뷰티사업부장은 “엠퀴리만의 독자적인 기술이 적용된 제품들로 이전과 다른 탄력 있는 광채 피부를 경험할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

