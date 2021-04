'K 콘텐츠 맛집' 원스토어, 인기 IP 확보에 광폭 투자

장르소설 1등 출판사 로크미디어 인수

예스24와 JV '예스원 스튜디오' 설립

청강문화산업대와 협력해 인재 육성

네이트 신규 서비스에 콘텐츠 제공

[아시아경제 차민영 기자] 게임, 앱, 스토리콘텐츠 등 다양한 콘텐츠를 서비스하는 앱마켓 원스토어가 장르문학계 큰 손 로크미디어를 인수해 지식재산권(IP) 확보에 박차를 가한다. 예스24와도 합작법인(JV)을 설립해 IP 확보는 물론 2차 저작물 제작과 유통을 강화한다. 웹툰·웹소설 전문 인력 육성을 체계적으로 지원하고 네이트를 통해 온라인 콘텐츠 공급망도 확대한다.

원스토어는 1일 장르소설 전문출판사 로크미디어 인수 등을 포함한 다양한 콘텐츠 사업 강화 방안들을 발표했다. 원스토어는 이번 인수와 JV설립, 제휴 등을 통해 웹툰과 웹소설 등의 콘텐츠 판권을 확보하고, 이를 영화, 게임 등 다양한 형태로 2차 생산할 수 있도록 ‘K 콘텐츠’ 유통 벨류체인을 구축한다.

1200종 판권 확보…2차 저작물 생산·글로벌 날개

먼저 원스토어는 국내 최대 규모의 장르 콘텐츠 출판사인 로크미디어를 인수했다. 로크미디어는 2003년 설립된 출판 전문 기업으로 판타지, 게임소설 등 장르문학 위주로 웹툰과 웹소설은 물론 일반 도서까지 폭넓은 콘텐츠 생산 역량을 가진 기업이다. 1200종 이상의 콘텐츠 판권과 700명 이상의 계약 작가를 보유하고 있다. 남희성 작가의 '달빛조각사', 유성 작가의 '아크' 등 베스트셀러를 출판한 바 있으며 ‘테이밍 마스터’, ‘무한의 마법사’, ‘이것이 법이다’, ‘어게인 마이 라이프’, ‘괴물공작가의 계약공녀’ 등을 보유하고 있다. 다수의 작품이 웹툰·영상화가 진행 중이며 유럽, 아시아 등 12개국 각 지역 플랫폼에 작품을 공급하고 있다.

이번 인수로 원스토어는 스토리콘텐츠 플랫폼인 ‘원스토어 북스’에 양질의 콘텐츠를 공급할 수 있게 됐다. 동시에 기존 원스토어 북스의 콘텐츠도 로크미디어의 출판 역량을 바탕으로 다양한 형태의 콘텐츠로 확장하는 등 시너지 효과를 거둘 것으로 기대된다. 또한 원스토어는 이미 웹툰 및 영상화가 추진 중인 콘텐츠를 중심으로 다양한 콘텐츠의 제작, 유통에 나설 수 있게 됐다. 로크미디어가 진출한 전세계 유통 채널은 역시 큰 도움이 될 전망이다.

원스토어는 국내 대표 인터넷 서점인 예스24와 함께 JV인 스튜디오 예스원도 설립했다. 스튜디오 예스원은 웹소설·웹툰 전문 제작 인력을 확보해 인기 장르인 로맨스, 판타지, 무협 등 콘텐츠를 자체 제작하고 작가 유치를 통한 판권도 늘린다. 양사는 웹소설, 웹툰, 노블코믹스 콘텐츠 제작을 시작으로 게임, 영화, 애니메이션, 캐릭터 상품 등 2차 저작물의 생산과 글로벌 사업 확장까지 콘텐츠 사업 전반에서 유기적으로 협력한다

전문인력 육성 체계 마련…네이트에도 콘텐츠 공급

문화산업 특성화 전문대학 대학인 청강문화산업대학교와도 제휴한다. 양측은 급성장하고 있는 웹소설·웹툰 전문 작가를 육성하고 글로벌 서비스와 영상화가 가능한 퀄리티 높은 콘텐츠를 개발하는데 협력할 예정이다. 청강문화산업대학교 내에 웹소설 및 웹툰 콘텐츠 제작 전용 스튜디오 구축하고 창업을 지원하며, 멘토링과 창작 지원금을 제공하고 학생들이 제작한 콘텐츠의 원스토어 북스를 통한 발표 기회 및 프로모션 제공 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

아울러 원스토어는 SK커뮤니케이션즈와 전략적 제휴를 통해 포털 네이트에서 선보이는 신규 서비스 ‘툰앤북’에 원스토어 북스의 콘텐츠들을 이달 초부터 서비스할 예정이다.

이재환 원스토어 대표는 “원스토어는 콘텐츠 사업 역량을 대대적으로 강화하며 온라인 엔터테인먼트 산업을 선도하는 기업으로 우뚝 서게 됐다”며 “K-콘텐츠 열풍 속에 풍부하게 보유한 콘텐츠를 다양한 형태로 발전시키며 세계 시장에서 경쟁하는 기업으로 성장하겠다”고 말했다.

한편, 원스토어의 스토리콘텐츠 분야는 지난해 연간 거래액이 전년 대비 40% 이상 늘어나는 등 성장을 지속 중이다. 일반 도서와 웹툰 등을 무제한으로 이용 가능한 구독형 상품인 북패스를 선보이며 좋은 반응을 얻고 있다. 또한 판타지·무협 웹소설 공모전을 개최하고 다양한 장르에서 콘텐츠 투자를 확대하는 등 오리지널 콘텐츠 확보에 적극 나서고 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr