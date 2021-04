EV6도 흥행성공…연이은 대박에도 못 웃는 현대차

사전예약 첫날 기록 2만1016대…반도체 수급난에 생산차질 우려도

[아시아경제 유제훈 기자, 이기민 기자] 현대자동차·기아가 연이은 신차 '대박행진'에도 웃지 못하고 있다. 전 세계적인 차량용 반도체 수급난의 여파가 현대차·기아에도 엄습하면서 생산에 차질이 발생, 상당한 인도 지연이 불가피한 상황이어서다. 현대차·기아는 대체품 조달 등으로 피해를 최소화한다는 계획이지만 반도체 수급난이 최소 6개월, 최대 2~3년 이어질 것이라는 전망이 나오고 있는 만큼 해결책 마련에 고심하고 있다.

기아는 지난달 31일 온·오프라인에서 전용 전기차 EV6 사전예약을 실시한 결과 첫날 계약대수가 2만1016대로 집계됐다고 1일 밝혔다. 이는 종전 4세대 쏘렌토가 보유한 기아 스포츠유틸리티차량(SUV) 모델의 첫날 사전계약 기록(1만8941대)을 가볍게 뛰어 넘은 것은 물론 올해 EV6 판매 목표치(1만3000대)를 162% 초과한 기록이기도 하다.

현대차·기아가 올해 내놓은 신차 모델은 연일 신기록을 새로 쓰고 있다. 지난 2월 말 공개된 현대차 첫 전용 전기차인 아이오닉 5는 첫날 사전계약 대수가 2만3760대로 기존 기아 카니발(2만3006대) 기록을 넘어섰다. 현재 전체 사전계약 대수는 약 4만대에 이르는 것으로 알려졌다.

기아 준대형 세단 K8도 사전계약 첫날 계약대수가 1만8015대로 6세대 그랜저(1만7294대)를 눌렀다. 현대차의 다목적차량(MPV) 스타리아는 1만1003대로 준중형 세단·SUV 아반떼·투싼의 기록을 제쳤다.

하지만 이런 낭보에도 현대차로선 웃을 수만은 없는 상황이다. 불가항력적인 차량용 반도체 수급 문제로 상당한 생산 차질과 인도 지연이 불가피해서다. 현대차는 글로벌 완성차 업계의 반도체 대란에도 지난 2~3월까진 상대적으로 여유로운 상황이었으나, 이달부턴 부족 현상이 표면으로 떠오르고 있다. 이른바 '4월 위기설'이 현실화한 것이다.

이 여파로 아이오닉 5, 코나, 벨로스터 등을 생산하는 울산 1공장은 오는 7일부터 14일까지 휴업한다. 설상 가상으로 최대 흥행작인 아이오닉 5는 구동모터 생산설비의 안정화 문제로 월 생산계획을 1만대에서 2600대로 75%가량 감축하기도 했다.

스타리아(4공장) 등 다른 차종을 생산하는 현대차 울산 2~5공장도 대부분 이번주 주말 특근 계획이 없다. 기아 역시 상황이 별반 다르지는 않다. K8 등을 주력으로 생산하는 화성 등 일부 공장에서 반도체 소자 수급 문제로 이번 주말 특근 일정이 취소되기도 했다.

현대차는 차량용 반도체 재고가 부족한 협력사와 매일 화상회의를 통해 수급 계획을 논의하고 있지만 상황은 악화일로다. 별다른 대안이 없다 보니 암시장(블랙마켓)에서 재고를 구하는 촌극도 벌어지고 있다. 한 협력업체 관계자는 "평소 3달러(약 3300원)선에서 거래되던 반도체 부품이 현재는 미국 블랙마켓에서 30달러(약 3만3000원)선까지 치솟았다"면서 "당장은 손해를 보더라도 생산 차질을 막기 위해선 그 가격에라도 확보하는 게 우선"이라고 전했다.

현대차·기아는 우선 대체품 조달로 단기 대책을 마련하고 있다. 고봉철 현대모비스 ADAS시스템섹터장(상무)은 "현재 쇼티지(shortage·부족)가 많이 발생하고 있는 것은 130나노 공정으로 생산된 반도체로, 55나노 또는 18나노 공정에서 생산되는 반도체를 단기 대체품으로 활용하고 있는 상황"이라고 설명했다.

현대차 그룹은 이 참에 차량용 반도체를 자체 생산하는 내재화도 추진 중이다. 현대모비스가 지난해 말 그룹 계열사인 현대오트론으로부터 반도체 사업부문을 인수한 것이 대표적이다.

하지만 단기 대체품 활용에도 한계가 있고, 내재화 전략도 중·장기 계획인 만큼 중기적으로 반도체 수급난에 따른 생산차질은 단기적으로 해소되기 어렵단 관측이 지배적이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr