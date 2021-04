"韓, 작년 포춘 글로벌 500대 기업 수 감소…美·日·中보다 경쟁력 후퇴"

[아시아경제 정현진 기자] 지난해 한국의 글로벌 기업 경쟁력이 미국, 일본, 중국 등에 비해 후퇴한 것으로 보인다는 분석이 나왔다.

1일 전국경제인연합회 산하 한국경제연구원이 '2020 포춘 글로벌 500'을 바탕으로 한국, 미국, 일본, 중국의 글로벌 기업 수, 매출액 등을 분석한 결과 한국 기업의 경쟁력이 크게 후퇴한 것으로 조사됐다. 포춘은 매해 전 세계 기업의 매출액을 기준으로 글로벌 500대 기업을 선정한다.

500대에 포함된 각 국의 기업 수를 비교해보면 중국은 2019년 이뤄진 조사에 비해 5개(119개→124개), 일본은 1개(52개→53개) 증가했고 미국은 121개사로 변동이 없었던 반면 한국은 16개에서 14개로 2개 감소한 것으로 나타났다. 매출액 합계 측면에서도 미국과 중국은 전년대비 각각 4.3%, 4.8% 증가했고 일본은 0.2% 감소했다. 한국은 12.0%나 감소한 것으로 나타났다.

한국 기업의 경우 14개사 중 10개사가 순위 하락한 것으로 나타났다. 삼성전자가 2019년 15위에서 지난해 19위로 내려왔고 SK, 포스코, LG전자도 각각 24, 23, 22계단 내려왔다. 한국전력은 같은 기간 193위에서 227위로 순위가 떨어졌으며 2019년 500대 기업에 포함됐던 SK하이닉스와 LG화학은 지난해 제외됐다.

특히, 삼성전자의 경우 2016년 경쟁사인 애플에 순위가 역전된 뒤 지난해 현재 순위 격차가 7단계(애플 12위, 삼성전자 19위)로 벌어졌다고 한경연은 설명했다. 반면 삼성전자와 화웨이(지난해 49위)와의 격차는 2019년 46단계에서 30단계로 줄어들었다. 포스코도 2017년 주요 경쟁사 중 2위 자리를 중국 바오우에 뺏긴 후 지난해 3위를 유지하고는 있으나 4위인 일본 니폰스틸과 격차가 줄어들고 있다.

전년 대비 순위가 상승한 한국 기업은 4개사로 ▲현대차(94위→84위) ▲현대모비스(393위→385위) ▲KB금융(434위→426위) ▲CJ(463위→437위) 등이다.

추광호 한경연 경제정책실장은 "국내 대기업의 글로벌 경쟁력이 점점 위축되고 있는 상황이므로, 글로벌 스탠다드에 부합하지 않는 불합리한 규제 등을 개선해 한국 기업이 세계 시장에서 공정한 경쟁을 할 수 있도록 지원해야 한다"고 주장했다.

한편 글로벌 500대 기업에서는 중국의 성장세가 두드러졌다. 2000년까지만 해도 글로벌 500대 기업에 속한 기업이 10개사에 불과했던 중국은 지난해 124개사로 사상 처음으로 미국을 넘어섰다.

