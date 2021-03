비씨카드 골프단 발대식…남자 프로 선수 최초 후원

KPGA 이원준·최호영 프로, KLPGA 김우정·김희지 프로 후원 계약

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드는 5명의 선수로 구성된 '비씨카드 골프단' 조인식 및 발대식을 개최했다고 31일 밝혔다.

이번에 신규로 후원 계약을 맺은 선수는 총 4명으로 KPGA 이원준 프로와 최호영 프로, KLPGA 김우정 프로와 김희지 프로다. 특히 비씨카드 최초로 한국남자골프(KPGA) 선수와 후원계약을 맺었다. 비씨카드 골프단은 KLPGA 통산 13승, LPGA 통산 5승을 통해 역대 최다 상금 1위를 기록 중인 장하나 프로를 중심으로 총 5명의 선수로 구성됐다.

향후 비씨카드는 소규모 한국여자골프(KLPGA) 선수로 구성된 골프단이 아닌 두터운 선수층을 확보해 골프 명가로 거듭난다는 계획이다.

비씨카드 관계자는 "카드업계 최초로 2010년부터 프로골프 선수 후원을 시작해 우수한 선수들을 다수 배출했다"며 "뛰어난 역량을 가진 선수를 적극 후원해 골프 팬들에게 높은 수준의 경기를 보여드릴 수 있도록 선수들과 함께 노력해 나갈 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr