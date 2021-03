[아시아경제 박지환 기자] 강원랜드 강원랜드 035250 | 코스피 증권정보 현재가 25,350 전일대비 100 등락률 -0.39% 거래량 473,638 전일가 25,450 2021.03.31 13:54 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]강원랜드, 나흘째 강세…연일 신고가 경신카지노株, 코로나19 완화 시 강한 주가 회복 기대외국인, 3주 연속 '팔자'…반도체 가장 많이 팔아 close 는 김태호 동진건설 부장과 이상진 더불어민주당 강원도당 고문, 한민호 한백세무법인 강원지점 대표를 사외이사로 신규 선임했다고 31일 공시했다. 이들 사외이사의 임기는 2년이다.

이날 강원랜드는 장경재 사외이사에 대한 재선임도 결정했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr