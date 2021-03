삼성전자, 美환경보호청 주관 'SMM 어워드' 2개 부문 수상

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,200 전일대비 600 등락률 +0.74% 거래량 13,121,698 전일가 81,600 2021.03.30 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 美 오스틴 공장, 셧다운 6주만에 가동 정상화딱! 말씀드립니다! 대기업 간 빅딜!! 삼성-LG 관련 최대 수혜 株!!삼성전자, 봄 맞이 '국민가전 페스타' 실시…"80만원 상당 혜택 등 제공" close 가 미국 환경보호청(EPA)이 주관하는 '2020 SMM 어워드' 2개 부문에서 동시 수상했다고 31일 밝혔다.

SMM 어워드는 지속가능한 자원관리 활동을 장려하기 위해 2014년 제정된 상으로 우수한 친환경 제품·프로그램·신기술을 선정하는 챔피언 어워드와 기업의 재활용 활동 성과를 평가하는 티어 어워드 2개 부문으로 나눠 시상한다. 삼성전자는 갤럭시 S10 친환경 포장재로 챔피언 어워드 부문에서 프로그램상을, 폐전자제품 회수 성과를 인정받아 티어 어워드 부문에서 골드 티어를 수상했다.

삼성전자는 갤럭시 S10에서 케이블, 이어폰 등을 감싸는 포장재를 플라스틱 대신 종이로 전환하고, USB 커넥터 등에 사용하던 보호 비닐을 제거했다. 또 갤럭시 S10 포장재에서 종이 사용량을 최소화하고 펄프몰드를 적용해 이전 모델 대비 포장 중량을 16% 감축, 제품 생산과 운송 과정에서 발생하는 온실가스를 약 1181t 줄였다고 설명했다. 삼성전자의 챔피언 어워드 부문 수상은 이번이 네번째다.

삼성전자는 또 폐전자제품 회수와 재활용 확대 성과를 인정받아 티어 어워드 부문에서 최고 등급인 골드 티어 기업으로 7년 연속 선정됐다고 밝혔다. 삼성전자가 IT기기 전문 수리업체와 협업해 무상 수거 서비스를 실시하고 제3자 전자폐기물 재활용 인증인 'e스튜어드', 'R2'를 취득한 업체들과 제휴한 점을 감안한 것으로 보인다. 삼성전자는 자체 수거, 위탁 수거, 이해관계자 협업 등 지역별 특성을 고려한 자원관리를 실시하고 있으며 2019년 미국에서 총 4만5234t의 폐전자제품을 수거했다고 전했다.

삼성전자 글로벌 CS센터장 김형남 전무는 "삼성전자는 원료 선택부터 폐기까지 전 과정에 걸쳐 자원 효율성을 고려한 제품을 개발중"이라며 "친환경 기술 적용, 자원 사용 최소화 등 순환경제를 위한 노력을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr