산청군, 성인 문해교육 강사 16명 위촉식

‘만학의 꿈’ 이루는 성인 문해교육

문해·검정고시반 등 연말까지 운영



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 군청 대회의실에서 성인문해교육 강사 16명에 대해 위촉식을 가졌다고 30일 밝혔다.

이날 위촉한 강사는 성인문해교육 강사 자격을 취득한 자로서 서류 및 면접 등 엄격한 심사를 거쳐 선발됐다.

군은 위촉한 강사를 통해 4월부터 12월까지 경로당과 마을회관으로 19개의 ‘찾아가는 문해교실’을 운영한다.

또 초등학력 취득을 위한 학력인정 문해교실 2개, 중졸 검정고시 프로그램 1개 과정도 함께 진행한다.

군은 코로나19 상황에 따라 대면과 비대면 수업을 병행해 안전하고 연속성 있는 수업을 추진할 방침이다.

이재근 산청군수는 “성인 문해교육은 과거 어려운 생활 여건 탓에 배움의 기회를 놓친 어르신들이 배움의 즐거움과 함께 학력도 인정받을 수 있는 교육복지 사업”이라며 “앞으로도 다양한 문해교육 과정을 운영하기 위해 적극적으로 노력하겠다”고 말했다.

한편 산청군은 지속적인 성인 문해교육과 검정고시 학습 프로그램 운영으로 다양한 성과를 얻고 있다.

특히 지난해 8월 중순 치러진 초졸 검정고시에 응시한 어르신 16명 중 7명이 최종합격, 2명이 과목합격해 만학의 꿈을 이루기도 했다.

