◆ 승진(2021년3월31일자)

▲차장 일반직고위공무원 김진석

▲식품의약품안전평가원장 보건연구관 서경원

◆전보(2021년3월31일자)

▲기획조정관 일반직고위공무원 한상배

▲식품안전정책국장 일반직고위공무원 이승용

▲식품의약품안전평가원 의약품심사부장 보건연구관 박윤주

▲식품의약품안전평가원 의료제품연구부장 보건연구관 손수정

김지희 기자 ways@asiae.co.kr