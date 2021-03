옛 동부치산사업소 35년 만에 경남도민 소통공간으로…31일 '마루' 개소식

행안부 '지역사회 활성화 기반조성 사업'으로 재탄생

[아시아경제 임철영 기자] 산사태 등을 방지하기 위해 운영되었던 ‘경상남도 동부치산사업소’가 35년 만에 경남도민의 품으로 돌아온다.

30일 행정안전부와 경상남도는 경남도민의 소통공간으로 자리매김할 경남 시민참여플랫폼 ’마루‘의 개소식을 31일 개최한다고 밝혔다. 산림관리기관으로 1986년 건립된 경남 동부치산사업소는 1993년 폐지된 이후 유휴공간으로 방치돼 왔으나 행안부의 ’지역사회 활성화 기반조성 사업‘을 통해 다시 태어난다.

행안부는 공공의 유휴·저활용 공간을 주민활동 거점공간으로 조성하기 위해 '지역사회 활성화 기반조성 사업'을 추진 중이다. 2018년 시범사업을 시작으로 총 1523억 원 예산을 투입해 17개 시?도에 73개 공간을 조성?운영 중이다.

경남지역에서 1호로 개소하는 ‘마루’는 기존 건물의 전면 리모델링을 통해 지하 1층, 지상 3층의 연면적 867.95㎡ 규모로 조성되어 ?지역의 사회혁신 수요 증대 ?지역문제의 발굴과 해결 ?시민사회간 관계망 구축 등 공익활동 지원센터로서의 역할을 하게 된다.

또한 지상의 회의실과 세미나실 그리고 지하층의 영상음향실과 다목적실은 도민에게 널리 개방돼 도민들의 소통공간으로 활용될 예정이며 다양한 프로그램이 함께 운영되어 도민 자치역량을 키워나가는 실험공간이 될 전망이다.

정부는 그간 도민을 대상으로 한 공모를 통해 ’마루‘라는 명칭을 선정하고, 도민-비영리단체-전문가 등으로 구성된 민관추진단이 공간 기획부터 설계에 이르기까지 폭넓게 참여하는 등 조성과정 전반에 도민 의견을 적극 반영했다. 아울러 공공건축가 제도를 활용하여 공간구성과 디자인에 전문가의 자문을 진행해 건물의 공공성을 높이고 주변경관과 어울리는 디자인으로 의미를 더헸다.

박성호 행정안전부 지방자치분권실장은 “오늘 문을 여는 경남 시민참여플랫폼 ’마루‘가 도민들의 사랑방 역할은 물론 지역사회에 관계망을 형성?확대시키고 다양성을 연결하는 통로가 되길 기대한다”며 “지역의 다양성과 실험적인 정책들이 빛을 발휘할 수 있도록 행정안전부도 최선을 다해 돕겠다”고 말했다.

