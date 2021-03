[아시아경제 김은별 기자] 29일 중국 상하이종합지수는 전 거래일 대비 0.5% 오른 3435.29로 장을 마감했다.

중국증시 상승세는 지난 주말 발표된 중국 공업기업 이익이 영향을 미친 것으로 보인다. 지난 27일 중국 국가통계국은 1~2월 중국 공업기업 이익이 전년 동기 대비 179% 급증한 1조1140억 위안(약 192조6600억원)에 달한다고 발표했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr