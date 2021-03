120조 용인 반도체클러스터 올 하반기 첫 삽

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 120조원이 투입되는 경기도 용인 반도체클러스터가 이르면 올 하반기 첫 삽을 뜬다.

용인시는 29일 처인구 원삼면 독성ㆍ고당ㆍ죽능리 일원에 조성 추진 중인 '용인 반도체클러스터 일반산업단지 계획'을 최종 승인했다고 밝혔다.

2019년 3월 국토교통부 수도권정비위원회의 산업단지 특별물량을 배정받은 지 2년여만이다.

시는 산업단지 특별물량 배정 후 2020년 11월 한강유역환경청 환경영향평가 협의를 거쳐 2021년 1월 경기도 지방산업단지계획 심의와 3월 국토교통부 수도권정비위원회 심의 등 관련 절차를 단계적으로 밟아왔다.

이 과정에서 인근 지자체와의 지역갈등으로 8개월 간 사업이 지연돼 난항을 겪기도 했다.

용인 반도체클러스터는 주요 행정절차를 마무리함에 따라 이르면 하반기 중 공사가 시작된다.

국내 최초의 반도체 집적화 단지인 용인 반도체클러스터는 처인구 원삼면 일원 415만㎡(126만평)규모로 SK하이닉스의 반도체 생산시설인 팹(Fab) 4기를 비롯해 반도체 소재ㆍ부품ㆍ장비 협력업체 50여개사가 함께 들어선다.

용인일반산업단지가 사업비 1조7903억원을 투입해 부지를 조성하고 향후 SK하이닉스 반도체 생산설비 구축에 120조원이 투입된다.

지난 달 23일에는 정부로부터 소부장 특화단지로 지정되면서 정부의 전폭적인 지원은 물론 이천~용인~수원~평택~안성을 잇는'K-반도체 벨트'의 거점이 구축됐다는 평이다.

백군기 용인시장은 "용인 반도체클러스터는 용인시의 100년 미래와 더불어 국가적으로도 반도체 산업의 초격차 유지를 위해 반드시 적기에 조성되어야 하는 만큼 사업 추진에 박차를 가할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

시는 용인 반도체클러스터 조성으로 3만명의 일자리 창출은 물론 513조원의 생산유발, 188조원의 부가가치 유발 효과가 생길 것으로 보고 있다.

