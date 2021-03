'전셋값 인상 논란' 김상조 사의…후임에 이호승 靑 경제수석비서관(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 임대료 인상 폭을 5%로 제한하는 임대차 3법 시행 전 전셋값을 14% 올려 논란이 된 김상조 청와대 정책실장이 교체됐다. 후임에는 이호승 경제수석비서관이 임명됐다.

유영민 청와대 비서실장은 29일 춘추관 브리핑실에서 "문재인 대통령은 오늘 청와대 정책실장에 이 수석비서관을 임명했다"고 밝혔다.

유 실장은 "신임 이 정책실장은 재난지원금, 한국판 뉴딜 등 경제정책 전반에 대한 깊은 이해를 갖고 있다"면서 "치밀한 기획력과 꼼꼼한 일처리로 신망이 높으며, 정책 전반에 대한 균형감각을 보유하고 있어 집권 후반기 경제 회복 등 국정과제를 성공적으로 완수할 적임자"라고 밝혔다.

청와대 핵심 관계자에 따르면 김 전 실장은 이날 오전 문 대통령에게 직접 사의를 표명했다. 전날 관보를 인용한 언론보도에 따르면 김 전 실장은 임대차 3법 시행 이틀 전 전셋값을 14% 올렸고, 법적으로는 문제가 없지만 부동산 컨트롤 타워를 맡고 있는 청와대 정책실장으로서는 부적절한 처사라는 지적이 제기됐다.

김 전 실장은 "부동산 투기 근절을 위해 총력을 기울여야 할 엄중한 시점에 국민께 크나큰 실망을 드리게 되었다"며 사과하고 "청와대 정책실을 재정비해 부동산 정책을 차질 없이 추진할 수 있도록 빨리 물러나는 게 대통령님을 모신 비서로서 해야 할 마지막 역할"이라고 사의 표명 이유를 밝혔다.

그는 "다행히 이 신임 실장은 타고난 능력과 훌륭한 인품을 가지신 분으로, 대한민국의 포용적 회복과 도약이라는 성과를 거둘 수 있는 분"이라며 "다시 한 번 송구하다"고 소감을 마쳤다.

이 신임 실장은 "주어진 소임에 최선을 다하겠다는 의지로 능력 부족을 메꾸겠다"며 "대한민국이 직면한 3가지 정책과제에 집중하겠다"고 밝혔다. 그가 밝힌 3대 과제는 ▲코로나 위기를 극복하고 조기 일상 회복 ▲기술과 국제질서 변화 속 선도국가 도약 ▲불평등 완화 및 사회안전망, 사람에 대한 투자 강화 등이다.

이 신임 실장은 "과거 많은 문제들이 있었지만 산업화와 민주화를 차례대로 이뤄내고 10위권 중견국가, 주요 7개국(G7)에 육박하는 경제수준과 문화의 힘 있는 나라를 만들었다"며 "국민들께서 가진 능력과 잠재력을 충분히 발휘하면서 자신감 있게 미래로 나아갈 수 있도록 뒷받침할 것"이라고 말했다.

퇴임하는 김 전 실장에게는 "그동안 국익과 국민을 최우선으로 두고 정책과제를 총괄해 오신 김 전 실장에게 존경과 감사를 표한다"고 밝혔다.

김 전 실장의 퇴임으로 인해 이날 오후 열리는 반부패정책협의회에는 이 실장이 참석하게 된다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr