"30분만에 완판"…'뚜레쥬르 교촌 고로케' 출시 1주만에 20만개 돌파

CJ푸드빌은 '교촌 품은 뚜쥬 고로케'가 출시 1주일 만에 20만개가 판매됐다고 29일 밝혔다. 지난 19일 출시한 해당 제품은 뚜레쥬르 브랜드 출시 이래 최단 시간 최다 판매를 기록했다. 지난 1월 신년 제품으로 출시한 '순진우유 시리즈'의 최고 기록을 두 달 만에 경신했다. 이 추세라면 한 달 내 100만개 판매를 돌파할 것으로 보인다.

'교촌 품은 뚜쥬 고로케'는 교촌치킨의 시그니처 메뉴 교촌시리즈, 레드시리즈의 비법 소스와 고로케 안을 풍성하게 채운 닭고기, 한층 바삭한 식감을 내는 고로케 겉면 쌀 크런치 토핑이 조화를 이룬다.

두 가지 맛 고로케를 박스에 담아 구성한 ‘교촌 반반 고로케 세트’는 호평을 받고 있다. 교촌 치킨 박스를 연상시키는 패키지가 빵집에서 반반 치킨을 사 가는 듯한 즐거움을 주는가 하면, 매장에 진열된 박스를 보고 ‘치킨을 뚜레쥬르에서 파냐’는 고객 문의도 이어진다고 CJ푸드빌 측은 설명했다.

품절 대란이 이어지고 있다. 해당 제품이 오전 10시께 매장에 진열되면 30분만에 완판돼 미리 매장을 찾아 대기하는 고객도 있는 상황이다.

뚜레쥬르 관계자는 “이종 브랜드 간 협업 사례는 무수히 많지만, 일회성의 반짝 화제에 그치지 않으려면 제품의 완성도가 뒷받침되야 한다는 전략으로 수개월간 공들여 맛 품질을 높였다”면서 “케이크, 브라우니, 치즈 방앗간, 메로나 아이스박스, 나난 케이크 등 연이은 히트 제품이 나올 수 있도록 성원해 준 고객들의 기대에 부응할 수 있도록 앞으로도 제품 연구 개발에 힘쓸 것”이라고 말했다.

