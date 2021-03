[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주보훈청장, 서해수호의 날(3.26) 서정우 하사 흉상 참배

임성현 광주지방보훈청장이 지난 26일 ‘서해수호의 날’을 맞아 고 서정우 하사 흉상을 찾아 참배했다.

28일 광주보훈청에 따르면 고 서정우 하사는 서해수호 3대 사건 중 하나인 연평동 포격도발로 전사했다. 광주 문성중학교 출신으로 학교 내 흉상이 건립돼 있다.

임 광주보훈청장을 비롯해 김병내 남구청장, 백형완 문성중학교 교장과 7개 보훈단체장이 참석해 헌화 및 묵념을 진행했다.

서 하사는 지난 2010년 11월 23일 북한의 연평도 포격 도발 사건 당시 휴가를 가기 위해 연평도 부두 선착장에서 배를 기다리던 중 북한의 연평도 포격이 시작되자 부대로 복귀했다. 복귀 중 적의 포탄 파편에 맞아 전사했다.

정부는 서 하사에게 화랑무공훈장을 추서했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr