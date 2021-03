[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시 광산구는 23일 우산동 하남주공1단지 상가에서 ‘늘행복 마을건강센터’ 개소식을 개최했다고 밝혔다.

이날 개소식에는 아파트 입주민, 김삼호 광산구청장, 이영훈 광산구의회 의장, 임형석·정남관 광주의료사협준비위 공동대표, 김영범 LH광주·전남지역본부 처장, 정태인 주택관리공사 센터장 등이 참석했다.

‘늘행복 마을건강센터’는 영구임대 아파트 주민들의 건강을 의료인력이 돌보는 한편, 활력있는 삶을 살기 위한 생활 습관을 스스로 기르도록 도와주는 일을 한다.

이번 건강센터 개소는 광산구가 영구임대아파트 주민의 행복하고 존엄한 삶을 위해 추진하는 ‘늘행복 프로젝트’의 하나로, LH가 상가를 무상 임대해 줘 성사됐다.

