기업銀, 스포티비와 업무제휴 적금 출시…최고 연 5% 금리

최고 연 5% 금리 제공 … 선착순 1만좌 한정 판매

[아시아경제 박선미 기자]IBK기업은행은 스포츠 콘텐츠 플랫폼 스포티비와 업무 협약을 체결하고 최고 5%의 금리를 제공하는 ‘IBK 스포티비 나우 적금’을 출시한다고 23일 밝혔다.

기본금리는 연 0.5%이며 ▲온라인동영상서비스(OTT)인 스포티비 나우 이용권을 기업은행 BC카드로 3회 이상 결제하면 연 2.5%p ▲기업은행 입출식 계좌에서 이 상품으로 3회 이상 자동이체하면 연 1.0%p의 우대금리를 제공한다. 또 올해까지 가입한 모든 고객에게 이벤트 금리 연 1.0p를 추가로 제공한다.

대상은 개인고객이며, 가입기간은 최대 6개월이다. 월 납입액은 최대 20만원으로 선착순 1만명에게 한정 판매된다. 가입은 스마트뱅킹 앱 아이원뱅크와 모바일 전용 브랜치 IBK큐브에서 가능하다.

아울러 기업은행은 4월 30일까지 상품을 가입한 고객을 대상으로 추첨을 통해 45명에게 손흥민, 류현진 유니폼 및 스타벅스 기프티콘 등을 제공하는 출시 기념 경품 이벤트를 진행한다. 기업은행 관계자는 “앞으로도 비대면 시대에 고객 선호가 높은 서비스와 제휴를 통해 경쟁력 있는 융복합 상품 및 서비스를 제공할 예정”이라고 밝혔다.

