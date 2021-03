아시아나항공, 제주노선 특가 이벤트…2만7100원부터

[아시아경제 이동우 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 15,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,100 2021.03.23 08:35 장시작전(20분지연) 관련기사 [특징주] 항공주, 여행 정상화 기대감에 오름세아시아나항공, 마일리지 유효기간 1년 더 연장아시아나항공, 통합 방역 프로그램 시행…코로나 관리 강화 close 은 국내항공 여행객을 대상으로 제주노선 특가 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

이번주부터 5월16일 사이 김포-제주, 여수-제주, 청주-제주, 대구-제주 노선을 이용하는 고객 대상으로 특가항공권을 편도 총액기준 최저 2만7100원 부터 판매한다. 항공권은 오는 28일까지 구매가능하다.

국내선 항공권을 마일리지로 구매시 사용한 마일리지의 20%를 다시 되돌려 주는 '마일리지 페이백 이벤트'도 실시한다. 예를 들어 김포-제주 왕복구간을 마일리지 항공권으로 구매시 1만마일을 차감하고 탑승을 완료할 경우 2000마일을 다시 돌려받게 된다.

홈페이지 이벤트에 응모 후 다음달 16일까지 국내선 마일리지 항공권을 구매하고 다음달 30일까지 탑승한 고객 대상이다. 페이백 마일리지는 5월14일에 일괄 적립된다. 이벤트 참여 고객 중 일부 고객에게는 추첨을 통해 50%~100% 마일리지를 돌려준다.

끝으로 5월31일까지 아시아나항공 국내선을 탑승한 아시아나클럽 회원 중 최다 탑승한 고객 10명을 선정해 국내선 왕복항공권을 1매 증정하는 '국내선 탑승왕 도전 이벤트'도 진행한다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr