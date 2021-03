최종문 외교2차관 "인종차별 대응은 절박한 과제…국제사회 협력해야"

'인종주의와 차별 반대 국제포럼' 개회사

[아시아경제 김지희 기자] 최종문 외교부 2차관이 "인종주의와 차별 철폐는 우리가 해결해야 할 절박한 과제"라고 22일 밝혔다.

외교부에 따르면 최 차관은 이날 한국 정부와 유네스코가 공동 개최한 '인종주의와 차별 반대 국제포럼' 개회사를 통해 코로나19 확산 이후 인종 차별 사례가 매우 증가하고 있다며 이 같이 말했다. 최 차관은 "그 바이러스가 전 세계로 퍼지면서 혐오 발언과 낙인찍기, 심지어 특정 인종과 민족을 겨냥한 폭력 관련 사건들이 보고되고 있다"고 지적했다.

그러면서 "이러한 비인간적 행동은 기본적인 인권 원칙을 훼손할 뿐 아니라 위기에 효과적으로 대응하는데 필요한 상호 신뢰를 약화해 국제협력을 저해하고 있다"고 강조했다.

최 차관은 또 "편견과 혐오에 대응하기 위해서는 인류애, 관용, 다양성 존중 등과 같은 보편적 가치를 배우고 실천하는 세계 시민교육이 중요하다"면서 이를 위한 유네스코 등 다자기구를 통한 국제협력과 연대를 주문했다.

한편 이번 포럼에는 오드레 아줄레 유네스코 사무총장과 미첼 바첼레트 유엔인권최고대표, 앙헬 구리아 경제협력개발기구(OECD) 사무총장 등 국제기구 인사들이 참여했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr