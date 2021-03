동대문구, 제기동 고대앞마을 도시재생 참여자 공모

4월9일까지 공모사업 접수…공동체 활성화 방안, 지역의제 발굴 등... 거주자, 생활권자 등 가능…일반, 기획 공모 유형별 100만~1000만 원 지원

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 3월29일부터 4월9일까지 ‘2021년 제기동 고대앞마을 도시재생 주민공모사업’ 참여자를 모집한다.

이번 사업은 고대앞마을 도시재생에 대한 주민의 관심과 참여를 높이고, 주민 주도의 도시재생사업 추진 기반을 마련하기 위한 것으로, 대상지 내 거주민 또는 생활권자(직장, 학업 등)로 구성된 3인 이상의 주민 모임, 동대문구 소재 단체(비영리법인단체, 협동조합, (예비)사회적기업 등)면 참여 가능하다.

공모분야는 ‘일반공모’와 ‘기획공모’로 나뉜다.

일반공모에서 주민 모임을 형성하기 위한 이웃만들기 사업에는 건별 최대 100만 원, 지역 의제 발굴 및 지역자원활용사업 등을 위한 사업발굴에는 건별 최대 500만 원까지 각각 지원된다.

지역 특성을 반영한 재생사업 연계 및 기존사업 심화발전을 위한 기획공모에는 건별 최대 1000만 원까지 지원된다.

참여를 원하는 주민이나 단체는 동대문구청 홈페이지 고시·공고 및 블로그에서 신청 서류를 받고 작성, 제기동 고대앞마을 도시재생현장지원센터(동대문구 안암로 148)를 방문하거나 이메일(godaeapmaeul@naver.com)로 제출하면 된다.

공모사업 접수 전에는 사전 상담도 진행한다.

자세한 사항은 제기동 고대앞마을 도시재생현장지원센터나 동대문구청 지속가능도시과 재생사업팀으로 문의하면 된다.

유덕열 동대문구청장은 “주민과 함께하는 도시재생이 지역발전의 토대가 될 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “지역특색에 맞는 다양한 주민공모사업을 발굴, 지속가능한 도시재생의 기반이 마련되고 지역의 자력재생 기반이 강화될 수 있도록 주민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다.

