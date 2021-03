KBS, 국장 등 보직 12% 감축 추진…수신료 인상 자구책

"유사·중복 업무 통폐합"

[아시아경제 김지희 기자] KBS가 국장, 부장, 팀장 등 보직을 12% 감축하는 안을 내놨다. 최근 주장하고 있는 수신료 인상을 위한 자구 노력의 일환이다.

22일 KBS에 따르면 최근 마련된 직제규정 시행세칙 개정안에는 유사·중복 업무를 통폐합하기 위해 556개의 국·부·팀장급 보직을 489개로 줄이는 내용이 포함됐다. 국장급은 52명에서 46명으로, 부장급은 155명에서 137명으로, 팀장급은 349명에서 306명으로 줄이는 식이다. 보직을 줄이면 보직 유지를 위한 비용 및 수당을 감축할 수 있다는 판단이다.

국·부 단위 인력도 10%씩 줄일 계획이다. 업무 재배치와 정년퇴직을 활용한 자연 감소 등 방안이 검토될 것으로 예상된다.

공영방송으로서 역할을 강조하고자 재난방송 조직은 강화한다. 재난방송센터를 확대하고 인력을 보강해 보도본부장 직속으로 두고, 부장급이던 센터장은 주간급으로 격상한다. 또 아나운서실은 3개 부서 그대로 존치하되, 드라마와 예능 센터는 CP(책임프로듀서)를 늘리는 내용도 담겼다.

이번 직무 재설계안은 오는 24일 KBS 이사회에 상정될 예정이다. 이사회에서 통과되면 다음달 5일부터 시행된다.

