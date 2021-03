美 이번엔 칼부림 사건…8명 부상 3명 중태

[아시아경제 부애리 기자] 미국에서 칼부림으로 8명이 다치는 사건이 벌어졌다.

22일 AP통신 등에 따르면 21일 오전 4시40분께 미국 미시간주 디트로이트에 있는 '후커 라운지'에서 칼부림 사건이 발생했다.

당시 폐쇄회로 CCTV 화면을 보면 춤추고 노래도 가능한 술집인 '후커 라운지'에서 말다툼이 벌어지더니 한 남성이 큰 칼을 휘두르며 몸싸움이 벌어졌다.

이 칼부림으로 2~30대 남자 7명과 여자 1명 등 모두 8명이 찔리거나 부상을 당해 병원으로 옮겨졌다. 이중 3명은 위독한 상태인 것으로 전해졌다.

총소리도 들렸으나 확인 결과 허공으로 발사돼 총상을 입은 사람은 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 신고를 받고 즉각 현장으로 출동해 34살 남성을 용의자로 체포했고, 싸움에 가담한 다른 용의자를 추가로 찾고 있다.

앞서 지난 16일(현지시간) 미국 애틀란타에서 총기 난사 사건으로 한인 4명을 포함해 8명이 사망했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr