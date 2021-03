중앙119구조본부, 상반기 해외긴급구호대 합동훈련…구조역량 강화

[아시아경제 임철영 기자] 소방청 중앙119구조본부가 23일부터 24일까지 경기 남양주 수도권119특수구조대 붕괴건물훈련장에서 해외긴급구호대 역량강화를 위한 유관기관 합동훈련을 실시한다고 22일 밝혔다.

해외긴급구호대(KDRT: Korea Disaster Relief Team)는 해외에서 대형재난 발생 시 재외국민 보호와 재난발생국 국민을 구조하기 위한 단체로 소방청, 한국국제협력단, 국립중앙의료원, 한국국제보건의료재단으로 구성돼 있다.

이번 훈련은 중 실제 해외 구조출동 상황을 가정해 숙영지를 구축하고 36시간 동안 무박으로 진행한다. 참가인원은 중구본 10명, 한국국제협력단 5명, 국립중앙의료원 6명, 한국국제보건의료재단 1명 등 22명이다.

1일 차에는 각 기관별 역할 숙지와 숙영 장비 설치, 지휘소 운영 절차 훈련 등을 진행한다. 2일 차에는 숙영 텐트와 지휘소 철수, 해외 출동단계별 임무 교차 확인 등 향후 국제출동과 재등급 분류를 대비한 개선방안을 마련할 계획이다. 대한민국 해외긴급구호대는 2011년 세계에서 18번째로 최고 등급인 헤비등급을 획득했고 2016년 재등급분류를 통해 다시 한번 최고 등급을 받았다. 올해 재등급분류 예정이었으나 코로나19 확산으로 일정이 미뤄져 2023년에 수검을 받을 계획이다.

최병일 중앙119구조본부장은 "해외에서 대형재난 발생 상황을 가정한 지속적인 훈련을 통해 대한민국 국제구조대의 역량 강화와 수준 높은 협력시스템을 구축하겠다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr