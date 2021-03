“위축될 것 없다” 이해찬 등판에..野 “사죄해도 모자를 판” 맹공

범여권 지지층 결집 나선 이해찬 전 당대표

[아시아경제 구채은 기자] 지난해 8월 당 대표 임기를 마치고 칩거해오던 이해찬 더불어민주당 전 대표가 서울시장 보궐선거와 관련해 “요즘 돌아가는 것을 보니까 거의 이긴 것 같다. 위축될 것 없다”고 말하며 범 여권 지지층 결집에 나섰다. 야권은 “국민에게 사죄해도 모자를 판에 참으로 부끄럽다”며 맞받아쳤다.

이 전 대표는 지난 19일 유튜브 방송 ‘김어준의 다스뵈이다’에 출연해 이같이 말했다. 그는 이 자리에서 오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 내곡동 땅 논란에 대해 “거짓말까지 하니까 저건 공직자로서 기본이 안 돼 있다. 전결권이 국장에게 있었다고 하는 건 전혀 행정을 모르는 사람이거나 아니면 아주 뻔뻔한 거짓말이거나 둘 중 하나”라고 말했다. 앞서 오 후보는 해당 의혹에 “내곡지구 개발은 국장의 전결 사항”이라고 해명한 바 있다. 이를 겨냥한 발언이다.

이 전 대표는 “그린벨트를 푸는 등의 도시계획은 이해관계가 예민한 사항이라 웬만한 택지개발은 부시장한테도 전결권을 주지 않는데, 40만평 가까운 그린벨트 해제를 (오 후보가) 몰랐겠느냐”고 직격했다.

1995년 첫 민선 서울시장 선거 당시 박찬종 무소속 후보가 초반에 앞섰지만 결국 조순 민주당 후보가 승리한 것을 언급했다. 그는 “유신을 찬양 글에 대해 미안하다고 사과하면 끝날 일을 안 했다고 딱 잡아뗐다가 사진이 나오니 거짓말쟁이가 됐다. 선거를 한 열흘 남겨두고 완전히 폭망해 역전됐다”며 “결정적으로 박 후보가 떨어진 것이 거짓말 때문”이라고 주장했다.

이 전 대표는 LH사태에 대해선 “우리는 관리를 잘못한 일이지만 오 후보는 자기가 한 일이니 차원이 다르다”라며 “이것 때문에 위축될 필요는 없다고 생각한다”고 말했다. 이어 “야당은 선거의 목적이 문재인 정부 흔들기에 있다고 노골적으로 이야기한다”며 “그래서 나도 노골적으로 말하면, 문재인 정부를 지켜야 한다고 본다. 작심했다. 마이크 잡을 수 있는 데는 다 다니려고 한다”고 했다.

오 후보 측은 다음날인 20일 “국민들을 위해 부디 자중하라”고 반격했다. 오 후보 측 김철근 대변인은 이날 논평을 통해 “국민의 공분을 사고 있는 LH 투기는 이 전 대표가 집권여당 대표 시절 일어난 일이고, 막대한 혈세가 투입되는 이번 선거의 원인인 두 광역단체장(서울·부산시장)의 성추행 역시 이 전 대표의 임기동안 발생한 일”이라며 "어느 때보다 겸허한 마음으로 국민 앞에 사죄해도 모자랄 이 전 대표가 국민들 마음과 딴판인 얘기를 당당히 하니 참으로 부끄럽다”고 비판했다.

이 전 대표는 지난해 8월 당 대표 임기를 마친 후 좀처럼 공개 석상에 모습을 드러내지 않다가 최근 유튜브 방송과 라디오 등에 잇따라 출연해 야권을 향해 공격 수위를 높이고 있다. 그는 지난 17일 유튜브 방송에서 “선거에 도움이 되기 위해 나섰다. 간접 지원하는 일을 이번 선거 때까지 하겠다”고 밝혔다.

