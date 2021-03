"내 이름은 연어"…대만 '공짜 스시' 이벤트에 대규모 개명 신청

[아시아경제 김봉주 기자] 대만에서 회전초밥 체인점 아킨도 스시로의 '무료 이벤트'에 수많은 사람들이 자신의 이름을 바꾸는 사태가 벌어졌다.

현지 언론에 따르면, 스시로는 17∼18일 이틀간 '연어(?魚)'란 단어가 들어간 이름을 가진 사람들에게 최대 6인까지 무료 식사를 제공하겠다고 발표했다.

이를 위해 개명 신청을 하는 사람이 대거 생겨났고, 18일 오후까지 대만 전국에서 무려 332명이 이름을 바꿨다고 전했다. 개명자들은 이벤트를 즐긴 뒤 다시 본래 이름으로 바꾸겠다는 계획이다.

심지어 한 여성은 자신의 이름을 '연어돈부리(?魚飯)'로 바꿨다. 또 다른 여성은 '연어와 곰 발바닥은 맛있고 약사 고시 1차 봤습니다(?魚與熊掌好吃藥師國考一次過)'라는 이름으로 개명해 SNS에 인증샷까지 올렸다.

대만 내무부는 "법률상 개명은 한 사람당 세 번까지만 허용하고 있다. 이벤트를 위해 개명하고 다시 본래 이름으로 개명한다면 이름을 바꿀 기회는 한 번밖에 없다"면서 신중히 결정하라고 당부했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr