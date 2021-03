대구상의, 이재하 회장 취임 … 두번째 합의 추대 '연임'

이재경 상근부회장도 연임 … 부회장 18명 선출

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 이재하 삼보모터스 회장이 대구상공회의소 제24대 첫 의원 총회에서 합의 추대로 3년 임기 회장에 다시 선출됐다.

대구상공회소는 19일 상공의원 112명이 참석한 가운데 제24대 제1차 임시의원 총회를 열고 회장과 부회장 18명, 감사 3명 등 22명의 임원을 선출했다.

이 자리에는 권영진 대구시장과 24대 회장, 상공의원, 명예회장, 선거관리위원 등이 100여명이 참석했다. 차기 회장에는 현 이재하 회장이 단독 출마해 합의 추대로 연임했다.

대구상의 회장 선거는 17대 때인 2000년 이후 합의 추대 형식을 21년째 이어가고 있다. 이 회장의 재선은 2012년 임기를 마친 이인중 전 회장 이후 9년 만이다.

이 회장은 "코로나19로 한번도 겪어보지 못한 어려운 시기에 중책을 맡긴 것은 사업을 더 강하게 추진하고 대구 경제의 새로운 변화와 혁신도 함께 이뤄달라는 뜻이라고 생각한다"는 소감을 피력했다.

권영진 시장은 "지역 경제계가 이 회장에게 거는 기대가 담긴 뜻이라고 생각한다"며 "대구상의 숙원인 대구경북디자인센터 부지를 상의로 다시 복구시키는 부분에 대해 적극 지지하고 응원한다"고 축하했다.

이날 이 회장과 함께 이재경 상근부회장도 연임됐다. 감사에는 ㈜다담 이성월 대표, ㈜삼한씨원 한승윤 대표, 한국OSG㈜ 정승진 대표가 선출됐다.

부회장 18명 명단은 다음과 같다.

△경창산업㈜ 이동현 대표 △㈜대구백화점 구정모 대표 △㈜대구은행 임성훈 은행장 △대구텍(유) 한현준 대표 △대성에너지㈜ 우중본 회장 △㈜대성하이텍 최우각 대표 △동원파이프㈜ 이은우 대표 △㈜비에스지 홍종윤 대표 △서도산업㈜ 한재권 대표 △㈜서한 조종수 대표 △에스엘㈜ 이성엽 대표 △㈜조광 이영호 대표 △케이케이㈜ 박윤경 대표 △평화정공㈜ 이재승 대표 △평화홀딩스㈜ 황순용 대표 △현대로보틱스㈜ 서유성 대표 △화성밸브㈜ 장원규 대표 △화성산업㈜ 이종원 대표.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr