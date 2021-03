속보[아시아경제 서소정 기자] 한화손해보험이강성수 대표이사에게 성과급으로 주식 11만8000여주를 지급한다.

한화손해보험은 자기주식 11만8489주를 5억713만원에 취득할 예정이라고 19일 장 마감 후 공시했다.

한화손해보험은 공시에서 '대표이사 및 주요 임원에 대한 성과보상'을 취득 목적으로 밝혔다.

취득 예정기간은 22일부터 6월 21일까지다.

이날 한화손보는 '양도제한조건부주식(RSU)' 성과급을 올해 도입하고, 강 대표에게 11만8489주를 지급하기로 결정했다.

주식 양도 제한기간은 10년으로, 한화손보는 이번에 취득한 주식을 10년 후인 2031년 3월에 강 대표에게 양도하게 된다.

