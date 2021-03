공무원 본인 명의·직계존비속 등 차명 매입 토지

[아시아경제 라영철 기자] 경기 파주시가 내부 정보 등을 활용, 부동산 등을 매입한 공직자를 가려내기 위한 자진 신고센터를 운영한다.

파주시는 "지역 내 개발지역과 예정지 등 최근 개발사업 관련 토지를 공무원 본인 명의나 직계존비속 등 차명으로 매입한 내용에 대해 자진신고를 받는다"고 19일 밝혔다.

시는 공직자 조사가 필요할 경우 자체 조사로 확대할 계획이며, 신고 내용이 범죄 사실로 확인되면 경찰 수사 의뢰 등 엄정 조처할 방침이다.

최종환 시장은 "공직자 부동산 투기 의혹을 철저하게 파악하고 선제적으로 대응하기 위해 자진 신고센터를 운영하게 됐다"고 말했다.

