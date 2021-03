제네시스 GV80, 美 IIHS 충돌평가서 최고등급 선정

미국 판매 중인 전 세단모델도 모두 최고등급

[아시아경제 유제훈 기자] 제네시스는 자사의 GV80이 지난 18일(현지시각) 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS)가 발표한 충돌평가에서 '톱 세이프티 픽 플러스'에 선정됐다고 19일 밝혔다. 이는 GV80이 미국 시장에 진출한 후 받은 첫 번째 충돌평가 성적표다.

IIHS는 지난 1959년에 설립된 비영리 단체로, 매년 출시되는 수 백대 차량의 충돌 안전 성능과 예방 성능을 종합적으로 평가해 결과를 발표한다. 그 중 최고 안전성을 나타낸 차량에는 톱 세이프티 픽 플러스 등급을 부여한다.

톱 세이프티 픽 플러스 등급을 받기 위해선 운전석 스몰 오버랩, 조수석 스몰 오버랩, 전면 충돌, 측면 충돌, 지붕 강성, 머리 지지대 등 6개 충돌 안전 항목 평가에서 '우수' 평가를 받아야 하며 전방 충돌방지 시스템 테스트에서 '상급' 이상을, 전조등 평가에서 '양호' 이상 등급을 획득해야 한다.

제네시스 GV80은 6개 충돌 안전 항목 평가에서 최고등급인 우수를 받았고, 전방 충돌방지 시스템에선 최우수 등급을 받는 등 전술한 요건을 만족시키며 톱 세이프티 픽 플러스 등급을 받았다.

제네시스 GV80엔 전방 충돌방지 보조-교차차량(FCA-JC), 차선 유지 보조(LFA), 후측방 충돌방지 보조(BCA) 등 첨단 운전자 보조 및 안전기술이 기본 사양으로 적용됐으며, 10개 에어백과 견고한 섀시 구조를 갖도록 설계된 점이 선정의 비결이라고 회사 측은 설명했다.

한편 GV80의 최고 등급 선정으로 제네시스는 2016년 이후 매해 톱 세이프티 픽 플러스 등급을 획득하는 기록을 세우게 됐다. 제네시스 관계자는 "고객은 제네시스의 중심이다. 이에 안전은 제네시스의 타협불가한 최우선 고려 사항"이라며 "제네시스는 앞으로도 고객의 안전을 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

