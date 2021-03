日, '코로나19 긴급사태' 70여일만에 전면 해제

[아시아경제 정동훈 기자] 일본 정부가 코로나19 확산 억제를 위한 긴급사태 선언을 오는 21일 전면 해제하기로 했다.

스가 요시히데 일본 총리는 이날 오후 일본 총리관저에서 열린 코로나19 대책본부 회의에서 도쿄도, 사이타마·가나가와·지바현 등 수도권 4개 광역자치단체에 유지되고 있는 긴급사태 선언을 이달 21일을 끝으로 해제하기로 결정했다. 일본 정부는 올해 1월 8일 긴급사태를 발효한 후 73일만에 이를 해제하기로 한 것이다.

스가 총리는 긴급사태 해제 결정에 앞서 이날 열린 중의원 의원운영위원회에서 출석해 "(전문가) 자문위원회에서 감염 상황이나 의료 제공 태세 등을 종합적으로 감안해 긴급사태 조치를 종료하는 것에 대해서 양해를 얻었다"고 배경을 설명했다.

이달 25일 도쿄올림픽 성화 봉송 개시가 예정돼 있는 등 올림픽 개최를 위한 분위기 조성을 위해 긴급사태를 해제할 필요가 있다는 판단도 이번 결정에 영향을 미쳤을 것으로 추정된다.

