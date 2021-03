[아시아경제 이민우 기자] 자이에스앤디 자이에스앤디 317400 | 코스피 증권정보 현재가 12,250 전일대비 150 등락률 -1.21% 거래량 475,405 전일가 12,400 2021.03.18 15:30 장마감 관련기사 자이에스앤디, 1196억 규모 유상증자 결정 자이에스앤디, 368억원 규모 오피스텔 신축 공사도급약정 체결자이에스앤디, 1954억원 규모 고속도로 운영 위탁계약 체결 close 는 에스유에이플러스에 대해 500억원 규모의 채무보증을 결정했다고 18일 공시했다. 이는 2019년 연결 기준 자기자본 대비 34.45%에 해당하는 규모다.

