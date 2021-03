한국제약바이오협회, 청년 기자단 '팜블리' 3기 모집

[아시아경제 이춘희 기자] 한국제약바이오협회가 청년 기자단 '팜블리' 3기를 모집한다.

한국제약바이오협회는 제약바이오산업 브랜드 마케팅 청년 인재 양성을 위한 한국제약바이오산업 청년 기자단 '팜블리' 3기를 오는 28일까지 모집한다고 18일 밝혔다.

청년 기자단은 제약바이오산업에 관심과 열정이 있는 누구나 지원 가능하다. 본인의 장기에 따라 블로그 콘텐츠 등을 제작하는 일반 기자단과 유튜브 영상 콘텐츠를 제작하는 영상 기자단 중 선택할 수 있다.

지난해 모집한 청년 기자단 2기는 23:1의 경쟁률을 뚫고 선발됐다. 이들은 협회 공식 블로그·유튜브 계정에 120여건의 콘텐츠를 발행하는 등 활발한 활동을 펼쳤다. 특히 코로나19로 현장취재가 감소했음에도 온라인·비대면으로 활동을 이어가며 2019년 대비 조회수 23.5% 상승 등의 성과를 이끌어냈다.

협회는 올해 청년기자단과 함께 산업의 가치를 알릴 다양한 방안을 마련했다. 또 ‘팀미션’ 등을 새롭게 도입해 보다 창의적이고 효율적인 제작 환경을 제공할 방침이다.

활동기간은 다음달부터 오는 12월까지 총 9개월이다. 활동기간 동안 협회나 산업계 주요 행사에 참여할 수 있고, 제약바이오기업 직무인터뷰와 현장견학의 기회가 주어진다.

보다 자세한 내용은 협회 홈페이지 공지사항 또는 공식 블로그를 통해 확인 가능하다.

한국제약바이오협회 관계자는 “최근 제약바이오산업의 위상이 높아지고 있는 만큼 올해도 많은 지원을 기대한다”며 “제약바이오산업과 함께 성장해나갈 인재를 만날 수 있길 바란다”고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr