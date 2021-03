소방간부후보생 졸업식, 일선 소방관서 배치…19일 임용

[아시아경제 임철영 기자] 중앙소방학교가 19일 중앙소방학교(충남 공주 소재) 대강당에서 제26기 소방간부후보생 졸업식을 개최한다고 18일 밝혔다.

행사는 코로나19 확산 방지를 위해 규모를 간소화해서 졸업생 가족 초청 없이 전해철 행정안전부 장관, 신열우 소방청장과 교직원 등 50여 명이 참석할 예정이다.

제26기 소방간부후보생 30명은 지난해 3월 중앙소방학교에 입교하여 1년간 소방공무원으로 갖춰야 할 기본역량과 현장 대응 훈련과정을 마치고 소방위로 임용된다.

이들은 임용과 동시에 전국 시·도 소방본부로 배치되어 최일선 소방관서에서 재난현장 출동업무를 수행하게 된다.

졸업식에서 영예의 대통령상은 최우수 성적을 거둔 권선우 소방위(42)가 차지했고 국무총리상은 신건혁 소방위(28), 행정안전부장관상은 정민규 소방위(27), 소방청장상은 석경민 소방위(32), 중앙소방학교장상은 허성호 소방위(24)가 수상할 예정이다.

대통령상을 수상할 권선우 소방위는 특전사 중대장 출신의 예비역 소령으로 2015년부터 대전광역시 소방공무원이 돼 수년간 인명구조대원으로 근무했다. 권 소방위는 전후방에서의 군 생활과 119구조대의 값진 경험을 바탕으로 국민에게 신뢰를 주는 소방관, 소방조직의 발전에 핵심 역할을 하는 소방관이 되겠다고 밝혔다.

한편 소방간부후보생 제도는 1977년 제1기를 시작으로 올해까지 모두 957명을 배출하였다. 제1기부터 16기까지는 격년제로 시행했으며 2011년 선발한 제17기부터는 매년 선발하고 있다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr