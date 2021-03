롯데푸드, 봄 맞이 딸기 아이스크림 4종 출시

[아시아경제 이승진 기자] 봄을 맞이해 롯데푸드가 대표 아이스크림에 딸기를 입혔다.

롯데푸드는 딸기를 활용한 아이스크림 ▲돼지바 핑크 ▲빠삐코 딸기 ▲구구콘 스트로베리 ▲빵빠레 딸기 등 4종을 선보인다고 18일 밝혔다.

딸기 콘셉트는 공통 적용됐지만 각 제품마다 각자 다른 세부 특징을 갖고 있다. 돼지바 핑크는 요거트 딸기를 적용해 상큼함을 강조했다. 딸기 시럽을 기존 바닐라 대신 요거트 아이스크림이 감싸고 있다. 딸기 초코 코팅과 흰색&분홍 크런치를 적용했다. 분홍색 연미복을 입은 돼지캐릭터와 흰색과 분홍색의 패키지 디자인이 특징이다.

빠삐코 딸기는 딸기 아이스와 딸기 과육 시럽이 조화를 이룬다. 딸기 과육 시럽이 상큼함과 씹는 식감을 줘 먹는 재미가 있다. 벨기에 화이트 초콜릿이 함유돼 부드러움을 더했다. 패키지 디자인에는 빠삐코의 고인돌 캐릭터와 딸기 이미지가 들어갔다.

구구콘 스트로베리는 딸기 아이스크림에 치즈아이스크림을 더했다. 여기에 라즈베리 시럽이 토핑 및 마블링 돼 있다. 풍부한 맛만큼 딸기가 가득 담긴 패키지 디자인이 눈길을 끈다.

빵빠레 딸기는 부드러운 딸기우유맛을 느낄 수 있다. 딸기 아이스크림에 라즈베리 시럽, 생크림이 소프트콘 빵빠레와 조합을 이룬다. 흰색 바탕에 딸기 무늬가 들어간 패키지로 딸기의 상큼함을 표현했다.

롯데푸드 관계자는 “화사한 봄날에 어울리는 딸기 아이스크림 4종을 선보이게 됐다”며 “각자 다른 매력으로 다양한 즐거움을 느낄 수 있다”고 말했다.

