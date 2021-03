우리카드, ESG 마케팅 본격화…친환경 착한소비 이벤트

오아시스마켓서 5만원 이상 결제시 3천원 할인

CU편의점에서 오후12~2시 GET커피 구매 시 30% 할인

[아시아경제 기하영 기자]우리카드가 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 선포하고 친환경소비 이벤트를 진행 중이라고 17일 밝혔다.

우선 새벽배송 업체인 오아시스마켓과 함께 친환경 소비 이벤트를 진행하고 있다. 이달 말일까지 유기농 우유, 무농약 콩나물, 무항생제 한우등심 등 해당 품목을 우리카드로 5만원 이상 결제하면 3000원 즉시할인 혜택을 준다. 이 제품들은 생산·가공 전 과정에서 환경과 사회·고객의 건강을 최우선으로 하는 착한소비를 지향하며 만들어졌으며, 제품 배송도 친환경 포장(친환경 아이스팩과 친환경 펄프 보냉박스)으로만 구성됐다.

BGF리테일이 운영 중인 CU편의점과 GET커피 타임세일 이벤트도 있다. 이달 말까지 진행되는 이 이벤트는 오전 12시부터 오후 2시까지 2시간 동안 우리카드로 해당 제품을 구매하면 30% 할인 혜택을 받을 수 있으며, 텀블러 사용 시에는 200원을 더 할인 받을 수 있다. GET커피는 즉석원두커피 제품으로서 친환경 원두만을 사용하며, 전용컵도 화학 처리 과정을 없앤 무형광, 무방부, 무표백의 크라프트 컵으로 제공된다.

친환경차 브랜드인 테슬라 전 차종 구매 고객을 대상으로 경품 이벤트도 있다. 이달 말일까지 우리카드(개인 신용카드)로 테슬라 차량 구매금액 1000만원 이상 결제한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 200명에게 '테슬라 ACC'(차량모델별 플로어 매트)를 제공한다. 당첨자는 4월 30일 개별 연락을 통해 안내될 예정이다. 테슬라 전 차종은 우리카드로 결제 가능하며, 구매금액에 따라 최대 2%의 캐시백 혜택도 추가로 받을 수 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr