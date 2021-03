최윤 OK금융 회장, '어린이 교통안전 릴레이 챌린지' 참여

[아시아경제 송승섭 기자]OK금융그룹은 최윤 회장이 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 참여했다고 17일 밝혔다.

해당 챌린지는 행정안전부가 어린이 교통사고 예방에 대한 공감대 형성 차원에서 지난해 12월부터 진행하고 있다. 사회관계망서비스(SNS) 내 1단 멈춤!, 2쪽 저쪽!, 3초 동안!, 4고 예방! 등을 슬로건으로 주제로 콘텐츠를 배포하는 식으로 이뤄진다.

진옥동 신한은행장의 추천을 받은 최 회장은 다음 주 자로 김기홍 JB금융지주 회장과 임진구 SBI 저축은행 대표를 지명했다.

최 회장은 “미래를 이끌어갈 어린이들을 교통사고 등으로부터 지키는 것은 당연한 일”이라며 “이번 챌린지를 통해 더 많은 대중이 어린이 교통안전을 지켜주길 바란다”고 강조했다.

