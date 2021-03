국내 석조문화재 보존기술 담은 보고서 발간

국립문화재연구소 '캄보디아 크메르 석조문화유산의 보존과 복원'

문화재청 국립문화재연구소는 '캄보디아 크메르 석조문화유산의 보존과 복원'을 발간했다고 17일 전했다.

대한민국과 캄보디아가 공동 수행한 크메르 문화유산 연구 성과를 담은 보고서다. 2016~2020년 조사한 캄보디아 앙코르보존소 소장 석상, 노코르바체이 사원, 반테이 츠마르 등의 보존 현황·역사는 물론 이에 필요한 과학적 분석·기술 제언 등이 실려 있다.

연구소 측은 "크메르 문화유산 가운데 보존 조치가 필요한 문화유산 진단에 국내 보존 기술을 적용했다"며 "캄보디아 앙코르보존소가 이 진단 결과를 바탕으로 수리·복원을 수행했다"라고 설명했다.

연구소는 그간 석조문화재의 보존 기술과 표면 상태 비파괴 진단 기술 등을 연구·개발해 국내 석조문화재의 재질 특성 등을 밝혀왔다. 국내 석조문화재 보존 기술이 세계로 확산할 수 있게 국제적 적용 및 검증 절차도 밟고 있다.

관계자는 "미얀마, 몽골 등에도 보급할 예정"이라며 "각국에서 유용하게 사용할 수 있도록 자료와 정보를 꾸준히 제공하겠다"라고 했다. 보고서는 문화유산연구지식포털에서 확인할 수 있다.

