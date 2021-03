선진팜, 에어프라이어 전용 제품 '에어라인 3종 세트' 출시

[아시아경제 이승진 기자] 축산전문기업 선진의 온라인 스토어 선진팜은 집에서 간편하게 조리할 수 있도록 에어프라이어 전용 제품 에어라인 3종 세트(돈까스, 멘츠까스, 핫도그)를 선보인다고 17일 밝혔다.

‘선진팜 돈까스에어’는 선진만의 특수 레시피를 적용해 간을 맞춘 국내산 돼지고기 통등심의 부드럽고 풍부한 육즙을 그대로 느낄 수 있다. 튀김기, 프라이팬으로도 조리가 가능하나 에어프라이어로 12분 정도의 조리로 간단하게 금방 튀긴 듯한 식감의 돈까스를 맛볼 수 있다.

‘선진팜 멘츠까스에어’는 국내산 돼지고기와 양파로 속을 채웠다. 에어프라이어 15분 정도의 조리로 맛볼 수 있다. 씹는 맛을 싫어하는 아이들에게는 밥 반찬으로, 집에서 가볍게 혼자 술을 마시는 혼술족을 위한 간편 술 안주로도 안성맞춤이다.

‘선진팜 핫도그에어’는 100% 국내산 돼지고기만 들어간 소시지로 신선하게 만들어 씹는 맛이 살아있는 것이 특징이다. 찹쌀보다 쫀득하고 부드러운 타피오카 전분을 24시간 저온숙성하여 쫄깃한 빵과, 크리스피 전용 빵가루를 입혔다. 톡톡 터지는 소시지 식감까지 동시에 느낄 수 있다.

선진팜 정상희 MD팀장은 “선진은 코로나 장기화로 외식 대신 집밥 메뉴가 필요한 이들에게는 물론, 재택근무 중 출출할 때 간식이나 퇴근 후 야식으로 가볍게 먹을 수 있는 에어프라이어 전용 제품을 내놓았다”며 “에어라인 3종 세트는 다양하게 조리할 수 있으니, 취향에 맞게 레시피에 활용해 맛있게 즐기시면 좋겠다”고 전했다.

