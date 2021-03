"中으로 꺼져"…한국계 여성, 美 뉴욕서 또 증오 범죄 당해

美서 반아시아 증오범죄 급증

[아시아경제 김봉주 기자] 미국 뉴욕 맨해튼에서 20대 한국계 여성이 또 증오 범죄로 피해를 입었다.

16일(현지시각) WABC는 뉴욕 경찰국(NYPD)이 뉴욕에서 발생한 아시아계 인종 차별 사건을 조사하고 있다고 보도했다.

지난14일 오후 1시25분께 뉴욕 맨해튼 킵스 베이 한 거리에 있던 한국계 여성 마리아 하(25) 씨는 누군가가 자신을 쳐다보고 있는 것을 느꼈다.

하 씨는 "뒤를 돌아봤더니 한 백인 여성이 나를 보고 있었다"면서 "이 여성은 내 눈을 바라보며 점점 가까이 다가왔다"고 말했다.

이 백인 여성은 하 씨의 얼굴 가까이 다가와 "넌 여기 출신이 아니야. 중국에서 왔지? 중국으로 꺼져"라고 말하며 욕설을 퍼부었다.

놀란 하 씨는 근처에 있는 집으로 달려가 남편 대니얼 리(31) 씨를 데려왔다. 남편도 한국계 미국인이었다. 하 씨의 남편이 현장에 도착했을 때 이 백인 여성은 택시에 탑승해 있었다.

하 씨의 남편이 택시로 다가가 자초지종을 물었더니 백인 여성은 "(상대가) 나를 공격하고 있다"며 소리치기 시작했다.

결국 하 씨 부부가 현장을 떠나려 하자, 여성은 다시 택시 창문 밖 부부를 향해 욕하며 "중국 공산당으로 꺼져"라고 말했다.

부부는 경찰에 해당 사건을 신고했다. 경찰은 이번 사건을 증오 범죄로 보고 수사하고 있다.

하 씨는 자신의 SNS에 이 여성이 소리 지르는 모습을 영상으로 올리면서 "이 여성을 보신 분들은 알려주시고, 신고해 달라"고 호소했다.

코로나19 확산에 따라 미국 내에서는 아시아계에 대한 증오 범죄가 크게 늘고 있다. 지난 9일에도 뉴욕의 한 거리에서 80대 한인 할머니가 묻지마 폭행을 당했다.

NYPD는 이번 사건을 외에도 올해 들어서만 벌써 10건의 반아시아 증오 범죄가 뉴욕에서 발생했다고 전했다.

지난해 1년간 29건이었던 것에 비해 빠른 속도로 범죄가 늘고 있다. 또 경찰은 증오 범죄가 실제 피해 사례보다 적게 신고됐다고 보고 있다.

