[아시아경제 구채은 기자] 일본을 방문 중인 토니 블링컨 미국 국무장관은 16일 모테기 도시미쓰 일본 외무상과의 양자 회의에서 대북 정책과 관련한 한미일 3국 협력의 중요성을 재확인했다.

일본 외무성과 NHK에 따르면 모테기 외무상은 이날 블링컨 장관과의 회담을 마친 후 열린 기자회견에서 "일미한(한미일)의 긴밀한 협력이 중요하다는 것을 다시 확인했다"고 말했다.

모테기 외무상은 "(유엔) 안전보장이사회 결의에 따른 북한의 완전한 비핵화 실현을 위해 긴밀하게 협력하기로 (의견이) 일치했다"며 이날 회의에서 논의된 대북 정책을 소개하고서 이같이 언급했다.

모테기 외무상은 "(북한에 의한 일본인) 납치 문제의 조기 해결을 위한 지속적인 이해와 협력을 요구했으며 블링컨 장관으로부터 강한 지지를 얻었다"고 부연했다.

