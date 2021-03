박범계, 與 'LH 특검' 추진에 "잘못 답하면 기사 커질 듯"

[아시아경제 유병돈 기자] 박범계 법무부 장관이 한국토지주택공사(LH) 수사를 위해 특별검사 도입을 야당과 협의하겠는 여당 입장과 관련해 "정치권에서 하는 말들을 법무부 장관이 답하는 것은 적절치 않다"며 즉답을 피했다.

박 장관은 21일 오후 서울소년분류심사원을 방문해 "잘못 대답했다가는 기사가 너무 커질 것 같다"면서 이같이 말했다.

그는 '특검이 도입되면 검사나 수사관을 파견할 것이냐'는 물음에도 "제가 답하기엔 좀 곤란하다"고 했다.

법조계 내에서는 검경 수사권 조정에 따라 경찰청 국가수사본부가 주도적으로 'LH 투기' 의혹을 수사 중인데, 여권이 새롭게 특검 카드를 꺼내 든 것은 수사력·행정력 낭비라는 비판이 나오고 있다.

박 장관은 또 임은정 대검 감찰정책연구관이 사회관계망서비스(SNS)에 한명숙 전 총리 모해위증교사 의혹 사건을 공개해 공무상 비밀 누설 혐의로 고발당한 것과 관련해서는 "전적으로 자기 판단하에 하는 거니 뭐라고 얘기하긴 그렇다"고 말했다.

그는 "다만 임 부장의 걱정이나 수사팀의 걱정을 다 알고 있다"며 "하루종일 기록을 복사해서 가져왔으니 한 번 기다려봐 달라"고 말했다.

박 장관은 소년분류심사원 방문 목적에 대해 "어떠한 경우에도 소년범의 미래를 포기하지 말고 끊임없이 사회의 상식인으로 적응할 수 있도록 노력해야 한다"면서 "소년분류심사원이 최일선에서 일하는 곳이라 격려하러 왔다"고 했다.

그는 심사원에서 학생·보호자와 면담한 뒤 심사원 직원들과 간담회를 했다.

