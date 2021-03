[아시아경제 유병돈 기자] 엔에스 엔에스 217820 | 코스닥 증권정보 현재가 10,150 전일대비 310 등락률 +3.15% 거래량 93,031 전일가 9,840 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 안전성 문제있어? 中 전기차 잇따른 화재! 활활! 대한민국이 최고!“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”【전문가의견】 3/4분기 내내 상승 예상 되는 '2차전지株' 정보 close 는 70억576만8000원 규모의 ‘2차전지 제조 장비 공급계약’을 체결했다고 12일 공시했다.

이는 2019년 매출액 대비 10.77%에 해당한다. 계약기간은 이날부터 오는 7월 1일까지다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr