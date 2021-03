국민의힘 제주도의원들 “좌남수 의장 나홀로 정치 하지말라”

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 원희룡 제주특별자치도지사가 제2공항 건설사업 정상 추진 의견을 밝인 이후 지역 정치권에서 공방이 이어지고 있다.

제주도의회 국민의힘 소속 의원들은 12일 제주도와 제주도의회가 지난해 12월 체결한 ‘제2공항 도민의견 수렴 관련 합의문’에 대해 전체 도의원들의 의견이 아니라고 밝혔다.

국민의힘 소속 오영희·이경용·강연호·김황국·강충룡 도의원은 이날 제주도의회 기자실에서 기자회견을 열고 “지난 11일 좌남수 의장이 ‘제주도 제2공항 정상 추진 결정은 도민 여론조사 이후 갈등 유발 행위를 하지 말자는 도의회와의 합의를 파기한 것’이라고 발언한 것은 도의회 전체 의견이 아닌 좌 의장의 ‘나홀로 의장 정치’”라고 성토했다.

이어 “제2공항 도민의견 수렴 관련 합의문은 본회의에서 의결된 적이 없다. 도의회 안건은 기본적으로 본회의를 열어 논의 절차를 거치고 표결을 통해 의사결정을 해야 도민의 뜻이 반영된 대표성을 가진다”며 “의장 개인의 의견을 도의회 전체 의사처럼 언급하는 것은 도의원들의 의사결정권을 침해하는 것”이라고 주장했다.

더불어민주당 소속 박원철·홍명환 도의원이 지난 11일 원 지사가 전문가 자문이라는 미명 아래 제주도와 도의회의 합의문을 무시하고 도민의 뜻을 왜곡했다고 밝힌 데 대해선 “해당 합의문은 더불어민주당 특정 도의원들이 독단적으로 결정한 것이며, 제2공항 주민의견 수렴 관련 합의문일 뿐 도의회 전체의 합의문이 아니”라고 반박했다.

그러면서 “특정 지역구를 대변하면서 지역갈등을 조장, 공식화해 제주를 갈등의 도가니로 몰아넣은 두 의원은 사과하라”고 촉구했다.

좌남수 의장과 관련해선 “본회의 의결이라는 도의회 전체 의사를 묻지도 않고 대의기관인 의회를 대표해 합의한 것은 권한 없는 의장이, 권한 밖의 일에 관여한 초법적·초월권적 행위”라고 비판했다.

또한 “국토교통부와 환경부는 제2공항의 갈등문제를 제주도에 떠넘기지 말고, 중앙정부에서 갈등해소 방안을 마련, 국책사업인 제2공항 건설을 정상 추진하라”고 요구했다.

