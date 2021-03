[아시아경제 유인호 기자] 정부는 12일 제2대 한·아프리카재단 이사장에 여운기 전 주가나 대사를 임명했다고 외교부가 밝혔다.

한·아프리카재단은 아프리카에 대한 장기적·종합적 연구분석 및 아프리카 국가와의 교류·협력 증진 활동 등을 수행하는 공직유관단체로 2018년 6월 출범했다.

여 신임 이사장은 30여 년간 외교부에서 근무하며 아프리카중동국 심의관, 주가나대사, 주아일랜드대사 등을 역임했다.

