현대백화점, 오픈월 손잡고 신진작가 전시 공간 지원

[아시아경제 임춘한 기자] 현대백화점은 6월 말까지 문화예술 스타트업 오픈월과 손잡고 자체 에이지리스 여성의류 편집숍 코너스에 신진 작가 작품을 전시한다고 12일 밝혔다.

오픈월은 특정 공간의 비어있는 벽을 임대받아 작품을 전시·판매하는 서비스를 운영하는 스타트업으로, 지난해 문화체육관광부로부터 2020년 예술기반 스타트업으로 선정됐다.

현대백화점은 미아점·목동점·판교점·킨텍스점에 위치한 코너스 매장 내에 별도의 전시 공간을 마련하고, 각각 매장별로 신진 작가 1~2명(총 5명)의 작품을 5~10점씩 선보인다. 다음달까지 이혜인(미아점), 마담규·헬로우식물(목동점), 비비안박(판교점), 다니엘신(킨텍스점) 등 5명의 신진 작가의 작품이 전시된다.

현대백화점 관계자는 "전시 기회가 부족한 국내 신진 작가들에게 작품을 소개할 수 있는 공간을 작게나마 제공하기 위해 이번 전시 공간 지원을 기획했다"며 "앞으로도 신진 작가들의 작품을 알릴 수 있는 다양한 노력을 전개할 계획"이라고 말했다.

