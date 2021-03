5~11일 지역내 65세 미만 요양시설·병원 종사자 보건소 방문 접종...오전 9∼오후 4시 시간대별 접종...첫 내소 접종 5일 77명 차분한 분위기 속에서 접종

[아시아경제 박종일 기자] 성북구가 보건소 내소 접종을 시작했다.

내소 접종은 5∼11일 오전 9∼오후 4시 진행한다.

접종 대상자는 65세 미만 요양시설과 병원 종사자다.

첫 내소 접종을 진행한 5일에는 대상자 77명이 시간대 별로 보건소를 직접 찾아 접종을 받았다. 성북구 보건소 직원들은 혹시 모를 사태에 대비해 방역복을 입고 접종을 도왔다.

