변창흠 장관에게 "전 LH 사장으로서 문제 해결하라" 지시

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 3기 신도시 투기의혹 조사와 관련, 조사 대상에 청와대 비서관, 행정관 및 이들의 가족도 포함시킬 것을 지시했다.

청와대 핵심 관계자는 5일 기자들과 만나 "문 대통령은 유영민 비서실장에게 청와대 수석, 비서관, 행정관 전 가족에 대한 3기 신도시 토지 (거래) 여부를 신속히 전수조사할 것을 지시했다"고 밝혔다.

청와대는 문 대통령의 지시에 따라 조사 계획을 세우고 자체 조사에 들어갔다. 유 비서실장이 팀장을 맡아 관련 태스크포스(TF)도 가동했다.

문 대통령은 변창흠 국토부 장관에게 "전 LH 사장으로서 이 문제를 비상한 인식과 결의를 가지고 (해결)해 달라"고 말하기도 한 것으로 전해졌다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr